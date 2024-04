Luiz Nicolau comenta processo para interpretar o rei Hirão em Reis — A Decadência

Alto contraste

Luiz Nicolau interpreta o rei Hirão em A Decadência Luiz Nicolau interpreta o rei Hirão em A Decadência (Reprodução/Instagram)

Luiz Nicolau estará na décima temporada da série Reis, A Decadência, como o rei Hirão. Em entrevista ao site oficial, o ator falou sobre a preparação, as gravações e a interação com o elenco, e fez questão de ressaltar sua admiração pelos profissionais que o auxiliam no projeto.

"Antes de qualquer coisa, preciso agradecer a confiança do Foguinho [Rudi Lagemann, diretor-geral]. É o terceiro trabalho que faço com ele na RECORD e o admiro demais. O Foguinho é um maestro. Com toda sutileza e humor, ele consegue fazer o set ficar produtivo e criativo ao mesmo tempo. Também não posso deixar de falar do Gonza [Antonio Gonzales], que é um preparador de elenco fantástico".

Após o período de preparação, Nicolau iniciou as gravações para a nova fase da série e se surpreendeu com a desenvoltura de Guilherme Dellorto no set. "Já gravei bastante e o meu personagem tem várias cenas com o rei Salomão. O Gui é sensacional e ajuda a criar um ambiente de trabalho gostoso. Como protagonista, ele tem uma carga de gravação e uma responsabilidade enorme, mas leva isso com leveza. É um ator brilhante, muito sensível e fácil de trabalhar".

Para o artista, essa relação de amizade e parceria nos bastidores é primordial. "Existe uma interação muito grande entre todo o elenco. As pessoas trabalham com prazer e compromisso. Tanto os atores quanto a equipe são muito talentosos".

O ator ainda aproveitou a oportunidade para revelar o que está por vir em A Decadência: "O Hirão é um rei muito diplomático e a décima temporada terá uma camada bem política".

Ao final, Nicolau elogiou o ambiente de trabalho na RECORD e o texto de Cristiane Cardoso, autora da série. "A emissora tem uma superprodução de teledramaturgia diferenciada. O clima lá é muito agradável. É um lugar que eu adoro trabalhar. Estou gostando demais de fazer essa obra-prima da Cristiane Cardoso".

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, reveja a história de Salomão na emissora e acesse o PlayPlus.com para assistir todos os episódios da série.

Atores de Reis elencam suas cenas favoritas na série:

