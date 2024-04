Entrevistas |Gabriel Alberto, do site oficial

Vicente Tuchinski adianta novo momento de Zabude em Reis — A Decadência: ‘Mais maduro’ Na superprodução desde a oitava temporada, o ator comenta presença do oficial-mor no reino de Israel

Vicente Tuchinski destaca nova fase de Zabude (Divulgação/Seriella Productions)

Zabude, personagem de Vicente Tuchinski, que fez sua estreia em Reis na oitava temporada da série, intitulada A Consequência, contou ao site oficial como o público vai encontrar o amigo de Salomão (Guilherme Dellorto) em A Decadência.

Nos novos episódios, que vão ao ar a partir de 22 de abril na RECORD, o filho do profeta Natan (Lúcio Fernandes) está viúvo. Além dos filhos com Tamar (Esther de Oliveira), Zabude também é pai adotivo de Maaca (Juliana Xavier). No reino de Israel, segue como oficial-mor de Salomão e fiel aos seus princípios, de um caráter exemplar.

“Zabude está mais maduro, naturalmente mais velho, e isso mostra mais o que os pais o ensinaram. Ele não é nenhum profeta, mas teve aquele berço de grandes princípios e valores. Na nona temporada, ele saiu de servo para oficial-mor e agora já está mais ambientado”, ressaltou Vicente.

Nos novos episódios, o personagem vai exercer ainda mais o papel de amigo e conselheiro do rei de Israel, presente nos melhores e piores momentos de Salomão, levando sempre uma palavra de reflexão e esperança ao monarca.

Vicente Tuchinski comenta amizade de Zabude e Salomão (Divulgação/Seriella Productions)

“Ele vai ter uma responsabilidade diferente. Até agora, desempenhou um papel mais administrativo, como na atuação da construção do templo. Em algum momento, vai precisar fazer com que Salomão olhe para dentro de si. Não como um juiz, mas como alguém que fará com que o rei bote a mão na consciência”, adiantou o ator.

Vicente revelou que talvez surja em Zabude uma confusão interna sobre a amizade com o rei de Israel e as atribuições do cargo.

“Ele representa todo o reino, tem uma preocupação além de Salomão, mas com o rei tem esse amor fraterno, uma preocupação imensa. O Zabude vai precisar separar as coisas, mesmo sendo doloroso”, confidenciou.

Vicente Tuchinski garante que a nova temporada da série chega com muitas novidades para o público (Divulgação/Seriella Productions)

Sobre o que esperar da décima temporada da superprodução, o ator garantiu novidades: “Quem está esperando [a estreia] será recompensado, porque vai ter muita emoção em A Decadência. Por mais que seja uma história mundialmente conhecida, a forma como vai ser contada essa história, ainda não foi vista e está sendo feita com muito carinho por todos. E tem a chegada do Foguinho [como o diretor-geral Rudi Lagemann é carinhosamente chamado nos bastidores]. Acho que isso tudo influencia”.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na emissora. E para rever todos os episódios, é só acessar o PlayPlus.com e acompanhar a trajetória de Salomão na RECORD.

