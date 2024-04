"As mulheres vão corromper Salomão", revela autora de Reis sobre a décima temporada, A Decadência Em entrevista exclusiva ao jornalismo da RECORD, Cristiane Cardoso analisou a trajetória do rei de Israel na superprodução

Julianne Trevisol interpreta Mazaab na série Reis Julianne Trevisol interpreta Mazaab na série Reis (Divulgação/Seriella Productions)

Reis — A Decadência estreia na tela da RECORD no dia 22 de abril, mas enquanto a tão esperada data não chega, o site oficial faz um "aquecimento" e revela o que os fãs da série podem esperar da décima temporada.

Em entrevista exclusiva ao jornalismo da RECORD, Cristiane Cardoso, autora de Reis, analisou a trajetória de Salomão (Guilherme Dellorto) na superprodução e explicou como os casamentos do rei de Israel com mulheres estrangeiras foram capazes de corromper a fé dele e afastá-lo de Deus, tal momento será retratado na décima temporada, A Decadência.

"Salomão já começou perdendo. Filho de Bateseba [Paloma Bernardi/Anna Lima] com Davi [Cirillo Luna/Petrônio Gontijo], ele cresceu com aquela reputação do passado dos pais, e isso causou nele uma insegurança enorme. Quando soube que seria o sucessor do trono, essa insegurança só aumentou".

Segundo Cristiane, Salomão supera seus medos quando tem uma grande experiência com Deus e é agraciado por Ele com sabedoria. No entanto, o rei de Israel já havia cometido alguns erros. "Ele tinha um filho fora do casamento com a Naamá [interpretada por Ingrid Conte] e estava casado com uma egípcia [Nebset, interpretada por Priscila Ubba], que era estrangeira, ou seja, atitudes que iam de encontro a orientação de Deus. Nesse contexto, ele pensou: 'Bom, eu vou começar a focar no meu reino'. Nisso, Salomão passou a fazer alianças por meio de casamentos. Só que, na cabeça ingênua dele, pensou: 'Vou casar com essas mulheres, colocá-las no harém e ficar só com a Nebset e a Abisague [interpretada por Barbara França], a Naamá fugiu, então fico só com essas duas e não vou estar errando tanto".

Os planos de Salomão falham quando ele é seduzido por uma de suas esposas estrangeiras. "Então, começa a ceder, cede para a Mazaab [interpretada por Julianne Trevisol] e gosta. Aí começa o desenrolar dessa fase da vida de Salomão".

A décima temporada, A Decadência, mostrará a expansão do reino de Salomão, mas também o declínio do rei. "A história vai falar exatamente sobre esse ápice, e mostra também o início de uma decadência de Israel. Afinal, depois dela ter crescido e se consolidado com Davi, Salomão vem e o público vai entender como acontece toda essa queda", afirma o ator Guilherme Dellorto que interpreta o rei Salomão na superprodução.

Cristiane acrescenta: "Salomão é rico, sábio, tem tudo. Uma boa reputação por causa da sabedoria que Deus deu para ele, um reino que arrebenta, todos os reinos ao redor querem se aliar a ele, querem casar suas filhas com ele, porque ele está crescendo. Só que ele está se entregando para essas inclinações".

Cristiane Cardoso concede entrevista exclusiva sobre Reis Cristiane Cardoso concede entrevista exclusiva sobre Reis (DEMETRIO KOCH/DIVULGAÇÃO)

De acordo com a autora, Salomão não vê os casamentos com mulheres estrangeiras como um erro. "Ele pensa: 'Olha, tenho que fazer a minha parte, minhas alianças políticas, elas são minhas esposas, preciso de herdeiros, não estou fazendo nada de errado, não estou traindo ninguém'. Sim, mas estava traindo Deus, ele se casou com mulheres estrangeiras e, isso era bem claro".

Na décima temporada, essas atitudes do rei de Israel trarão sérias consequências. "A vida toda de Salomão, desde o início até o fim, tem sempre uma mulher. Ele fala muito de mulheres, teve várias experiências e aprendeu muito com elas, a questão da mãe dele e do pai, tudo o que aconteceu com a Naamá e o que ele passou com a Abisague, Salomão tem muito conhecimento sobre as mulheres, só que não usa na prática. Então, ele realmente começa a se envolver com essas mulheres. Essa é a parte crucial da história dele, são as mulheres que vão corromper Salomão".

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre a décima temporada de Reis, A Decadência, continue acompanhando o site oficial. A partir de 18 de março, reveja a história de Salomão na RECORD. E no dia 22 de abril, não perca a estreia da nova fase da superprodução. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios.

