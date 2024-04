Atores mirins de Reis fazem pose divertida nos bastidores da série

|Do R7

Atores mirins fazem pose divertida nos bastidores Atores mirins fazem pose divertida nos bastidores (Reprodução/Instagram)

Os atores mirins de Reis — A Decadência seguem esbanjando fofura nos bastidores da superprodução. Joana Freymuller, que vive Basemate na série, postou um registro divertido ao lado dos colegas de elenco Enzo Ribeiro, Miguel Vieira e Oli Bela.

Na imagem, é possível ver os atores imitando os Beatles e a icônica capa do álbum Abbey Road.

“Os Beatles modernos na Abbey Road da RECORD”, escreveu a atriz.

Nos comentários, nomes do elenco da série se encantaram com a criatividade das crianças. Letícia Peroni, a Kéfira, escreveu: “Fofitos”. Henrique Camargo, o Roboão, brincou: “Faltou eu aí”

Veja o post completo:

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre a décima temporada de Reis, A Decadência, continue acompanhando o site oficial. A partir de 18 de março, reveja a história de Salomão na RECORD com uma novidade especial. E no dia 22 de abril, não perca a estreia da nova fase da superprodução. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios.

