Autora da superprodução Reis explica o declínio de Salomão por meio de versículos bíblicos História do rei de Israel será reprisada na RECORD em março; décima temporada, A Decadência, estreia em abril na emissora

Décima temporada mostrará o declínio de Salomão Décima temporada mostrará o declínio de Salomão (Reprodução/Instagram)

A autora de Reis compartilhou com o público, no Instagram, alguns versículos bíblicos que explicam como Salomão (Guilherme Dellorto), um homem sábio e temente a Deus, foi levado à decadência moral e espiritual. Cristiane Cardoso ainda revelou que, em março, a história do rei de Israel será reprisada na RECORD.

Segundo a Bíblia, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras e elas lhe perverteram o coração, a ponto de fazê-lo construir altares para deuses pagãos em Israel.

"Tem como um homem desse ser feliz no amor, se nem foi fiel para com Deus, que foi Quem lhe deu sabedoria e riqueza? Mas, ele vai se explicar melhor, não é, Salomão? Queremos entender você, mesmo se for para assistir sua história de novo, antes de vê-lo cair e quebrar nossos corações mais uma vez. Em março, ele vai tentar se explicar, mas, A Decadência, só estreia em abril", escreveu Cristiane.

Em março, reveja a história de Salomão na RECORD. Em abril, não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência. E acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

