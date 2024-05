Autora de Reis divulga pôster oficial de A Divisão

Alto contraste

A+

A-

Autora de Reis compartilha pôster oficial de A Divisão (Reprodução/Instragram)

Em seu perfil oficial no Instagram, a autora da série Reis divulgou o pôster oficial da décima primeira temporada, A Divisão, junto com a sinopse da trama.

“Reis — A Divisão retrata com detalhes a deplorável situação do que se tornou o reino de Israel após a morte do rei Salomão (Guilherme Dellorto). Seu filho e sucessor, Roboão (Henrique Camargo), além de herdar um reino completamente instável, terá que arcar com as consequências da irrevogável profecia decorrente da idolatria de seu pai”, contou Cristiane Cardoso.

A autora ainda explicou o tema da próxima fase da superprodução: “Agora órfão de pai e mãe, e um tanto alheio com os assuntos do reino, Roboão também terá que lidar com as pressões dos governadores que já atuavam na época de Salomão, e principalmente com a antipatia do povo que já se mostrava insatisfeito com as decisões durante o reinado de seu pai”.

“A 11ª temporada tá sensacional. Estou ansiosa para a estreia”, comentou Jaqueline Dantas, intérprete de Raquel na superprodução. “Estamos ansiosos pela 11ª temporada”, disse Giselle de Prattes, que será Basemate.

Veja a publicação:

Acompanhe a trajetória de Salomão na décima temporada de Reis, A Decadência de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Internautas repercutem estreia da décima temporada:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share A morte de Abisague (Barbara França), a tentativa de Rezom (Nando Rodrigues) em sacrificar Roboão (Henrique Camargo), o incêndio na vinha de Naamá (Ingrid Conte) e o sumiço dos bebês de Jerusalém marcaram a estreia da décima temporada da superprodução Reis, A Decadência, exibida nesta segunda (22) na RECORD. Os fãs da série acompanharam cada detalhe do episódio e repercutiram os momentos marcantes. A seguir, veja os comentários do público! Reprodução/RECORD