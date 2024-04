|Do R7

Autora de Reis mostra roteiro com desabafo de Agur na nona temporada, A Sucessão Cristiane Cardoso afirma que o israelita foi sincero pela primeira vez durante a conversa com Salomão (Guilherme Dellorto)

Agur reconheceu seus erros em Reis — A Sucessão Agur reconheceu seus erros em Reis — A Sucessão (Reprodução/RECORD)

A autora de Reis, Cristiane Cardoso, compartilhou o roteiro de um desabafo de Agur (Pedro Nercessian) com Salomão (Guilherme Dellorto) na nona temporada da série, A Sucessão. "Agur sendo sincero pela primeira vez", escreveu.

No trecho, o israelita lamenta a perda da sua família e seu sustento, e reconhece o quanto errou ao ser infiel no casamento com Evelyn (Rafaela Sampaio), mas o rei de Israel garante que Deus nunca irá abandoná-lo.

Agur estará na décima temporada de Reis, A Decadência, que estreia em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios da série.

Relembre sete vezes em que os bons conselhos fizeram a diferença em Reis — A Sucessão:

share Os personagens da nona temporada de Reis, A Sucessão, enfrentaram situações desafiadoras e difíceis, mas o que não faltou na trama foram bons conselhos. A seguir, relembre momentos em que a orientação de pessoas fiéis a Deus fez toda a diferença na série!