Autora de Reis relembra Abigail na quinta temporada, A Perseguição: "Coragem e humildade" Cristiane Cardoso compartilhou a cena em que a israelita impede Davi de atacar Nabal e conquista a admiração do rei de Israel

A sabedoria era a principal característica de Abigail A sabedoria era a principal característica de Abigail (Vinicius Muhammaad/RECORD)

Na quinta temporada de Reis, A Perseguição, Abigail (Maiara Walsh) impediu que Davi (Cirillo Luna) matasse Nabal (Vinícius Redd) e conquistou a admiração do rei de Israel.

Cristiane Cardoso, autora da série, compartilhou a cena em seu Instagram. "A beleza de Abigail não estava só no seu rosto formoso, mas na combinação de coragem e humildade que revelou em meio à dor. Não só chamou a atenção de Davi, mas principalmente a de Deus".

A autora ainda comparou Abigail com uma personagem bíblica, que será protagonista de A Rainha da Pérsia. "Essa cena me lembrou da rainha Ester. Outra mulher que vai nos presentear com a sua linda história, em breve na telinha da RECORD e Univer Vídeo".

Não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, em abril deste ano na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios da série.

share Nas temporadas A Consequência e A Sucessão, os fãs da série Reis acompanharam momentos marcantes, que surpreenderam e tiraram o fôlego do público; relembre os episódios!