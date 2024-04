|Do R7

Décima fase de Reis, A Decadência, trará desfecho de importante conversa entre Mikhail e Salomão Perfil oficial da série no Instagram relembrou o início do diálogo na nona temporada, A Sucessão, e fez o anúncio ao público

Alto contraste

A+

A-

Guilherme Dellorto segue como Salomão em Reis Guilherme Dellorto segue como Salomão em Reis (Reprodução/RECORD)

O perfil oficial de Reis no Instagram relembrou um diálogo entre Mikhail (Dudu de Oliveira) e Salomão (Guilherme Dellorto) na nona temporada, A Sucessão, e explicou ao público o significado das sequências com filtro preto e branco. "Serve para indicar que essa cena é do futuro".

A publicação ainda adiantou o que está por vir na décima fase da série: "E só para avisar que em A Decadência tem a continuação dessa conversa".

Os fãs da série ficaram curiosos para acompanhar o desfecho da cena: "Chega logo, abril. Não aguento mais esperar", disse uma internauta. "Não vejo a hora da série Reis voltar", comentou mais uma.

Saiba mais:

Continua após a publicidade

Salomão seguirá os conselhos de Mikhail? Não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, no dia 22 de abril na RECORD. A partir de 18 de março, reveja a história do rei de Israel na emissora com uma novidade especial. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios da série.

Relembre os episódios especiais de A Consequência e A Sucessão:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Nas temporadas A Consequência e A Sucessão, os fãs da série Reis acompanharam momentos marcantes, que surpreenderam e tiraram o fôlego do público; relembre os episódios!