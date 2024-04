|Do R7

Dudu de Oliveira mostra processo de caracterização do anjo Mikhail de Reis Ator tirou os dreads e a barba para gravar a série

Dudu de Oliveira mostra transformação em Mikhail Dudu de Oliveira mostra transformação em Mikhail (Divulgação/Seriella Productions)

Em Reis, Mikhail, personagem de Dudu de Oliveira, sempre apareceu para Davi (Cirillo Luna/Petrônio Gontijo) e Salomão (Guilherme Dellorto) para dar conselhos e guiar os monarcas de Israel.

E para viver o anjo, o ator passou por uma verdadeira transformação, como mostrou no stories do seu perfil no Instagram.

No vídeo, é possível ver o processo de caracterização de Dudu, no qual ele retira os dreads que faziam parte do seu visual e também a barba.

Assista ao vídeo publicado pelo ator:

Não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios da série.

Elenco destaca as cenas mais intensas da superprodução:

