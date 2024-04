Gabriel Fontenelle ressalta a importância de Reis: "Divisor de águas na minha vida"

|Do R7

Agur, Semaías e Evelyn posam nos bastidores de Reis Agur, Semaías e Evelyn posam nos bastidores de Reis (Divulgação/Seriella Productions)

Gabriel Fontenelle, o Semaías em Reis, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com os seguidores e foi surpreendido pela pergunta de uma internauta, que questionou se ele estava com saudades da série.

Fontenelle não só reconheceu que sente falta como reforçou a importância do trabalho na sua carreira: "Foi um divisor de águas na minha vida, fiz muitos amigos e sou muito grato por me colocarem na série Reis".

Na trama, o garoto sofre com os constantes desentendimentos entre os pais, Agur (Pedro Nercessian) e Evelyn (Rafaela Sampaio).

Em A Sucessão, nona fase de Reis, Agur lamentou ter perdido a mulher que ama por causa de suas traições e o respeito do filho.

O que acontecerá com a família de Semaías na décima temporada de Reis, A Decadência? Não perca a estreia em abril deste ano na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

Atores de Reis escolhem as cenas mais desafiadoras que gravaram na série:

