Henrique Camargo e Juliana Xavier posam nos bastidores de Reis — A Decadência

Henrique Camargo posa com Juliana Xavier nos bastidores Henrique Camargo posa com Juliana Xavier nos bastidores (Reprodução/Instagram)

Os trabalhos de Reis — A Decadência já estão a todo vapor para a estreia da décima temporada em abril, na tela da RECORD. Uma das novidades é a entrada de Maaca na trama, interpretada por Juliana Xavier.

A atriz volta à RECORD depois do sucesso em Gênesis (2021) e, em publicação feita no Instagram, Henrique Camargo, o Roboão, posou com a colega de elenco nos bastidores da superprodução.

“Roboão e Maaca”, escreveu Camargo em um post de boas-vindas.

Nos comentários, os fãs vibraram com a novidade. “Já quero ver vocês em cena juntos. Ela é linda demais”, comentou uma seguidora. O ator Robson Santos, que viveu Zeleque em A Consequência, escreveu: “Essa menina já foi a minha filha. Cuide bem dela, meu jovem”.

Confira a publicação do ator:

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

Relembre os episódios especiais de A Consequência e A Sucessão:

