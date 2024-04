Igor Cotrim recorda Eliúde em Reis: 'Um dos personagens mais importantes que já fiz'

Alto contraste

Igor Cotrim deu vida a Eliúde na superprodução Reis Igor Cotrim deu vida a Eliúde na superprodução Reis (Blad Meneghel/RECORD)

Igor Cotrim interpretou Eliúde na primeira temporada de Reis, A Decepção, e relembrou o trabalho na série em seu perfil oficial no Instagram.

"Um dos personagens mais importantes que já pude fazer. Eliúde, o israelita que se revolta com os levitas por roubarem as ofertas no Tabernáculo, perde um dos filhos na guerra contra os filisteus, se afasta de Deus e causa a desgraça em Bete-Semes ao abrir a Arca da Aliança. Saudades da equipe e elenco maravilhosos. Obrigado, Seriella Productions e série Reis, que venham novos (do passado) personagens fortes assim!", escreveu o ator.

Os fãs do ator comentaram no post: "Saudades de você na telinha", disse uma seguidora. "Excelente ator", comentou mais um. "Lindo trabalho", elogiou outro.

Para rever a trajetória de Eliúde em Reis é só acessar o PlayPlus.com. A décima temporada da série, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, acompanhe a história de Salomão (Guilherme Dellorto) na emissora.

