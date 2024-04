Lorenzo Mello relembra papéis como Belá e Mefibosete na superprodução Reis

|Do R7

Lorenzo Mello relembra trabalho na série Reis Lorenzo Mello relembra trabalho na série Reis (Reprodução/Instagram)

Lorenzo Mello deu vida a Belá na primeira temporada de Reis, A Decepção, e a Mefibosete na quinta fase da trama, A Perseguição. No Instagram, o ator mirim reuniu momentos marcantes dos dois personagens em um vídeo repleto de emoção.

Pâmela Tomé, que interpretou Lavínia, a mãe de Belá, comentou: "Meu pequeno! Jovem ator talentosíssimo! Saudades".

Os fãs da série também elogiaram Lorenzo: "Lindo", escreveu uma internauta. "Arrasa demais", disse outra.

Relembre:

Ficou com saudades de Belá e Mefibosete? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios de Reis. A partir de 18 de março, reveja a história de Salomão na RECORD com uma novidade especial. E no dia 22 de abril, não perca a estreia da décima temporada da superprodução, A Decadência, na emissora.

Atores de Reis elencam suas cenas favoritas na série:

share O que não faltou em nove temporadas de Reis foi emoção! Por isso, o site oficial conversou com Roberto Birindelli (Samuel), Dudu Pelizzari (Abner), Maiara Walsh (Abigail) e Paloma Bernardi (Bateseba) para saber quais foram as suas cenas favoritas ao longo da trama. Vamos relembrar momentos marcantes da série? Confira a seguir!