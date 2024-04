Manu Ramos relembra participação na nona temporada da série Reis, A Sucessão 

|Do R7

Alto contraste

A+

A-

Manu Ramos é uma das esposas estrangeiras do rei Manu Ramos é uma das esposas estrangeiras do rei (Reprodução/Instagram)

Manu Ramos participou da nona temporada de Reis, A Sucessão, como uma das esposas estrangeiras do rei Salomão (Guilherme Dellorto).

No Instagram, a atriz compartilhou cliques da personagem e da cidade cenográfica de Jerusalém, localizada no complexo de dramaturgia da Seriella Productions no Rio de Janeiro.

Fique por dentro:

Na série, Abisague (Barbara França) alertou Salomão e afirmou que as esposas estrangeiras dele poderiam afastá-lo de Deus.

Continua após a publicidade

Relembre:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Salomão continuará a se casar com mulheres de outras nações? Não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, em abril deste ano na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios da série.

Atores de Reis elencam suas cenas favoritas na série:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O que não faltou em nove temporadas de Reis foi emoção! Por isso, o site oficial conversou com Roberto Birindelli (Samuel), Dudu Pelizzari (Abner), Maiara Walsh (Abigail) e Paloma Bernardi (Bateseba) para saber quais foram as suas cenas favoritas ao longo da trama. Vamos relembrar momentos marcantes da série? Confira a seguir!