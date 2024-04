Priscila Ubba e Ingrid Conte comentam rivalidade de Naamá e Nebset em Reis

Alto contraste

A+

A-

Atrizes brincam com a rivalidade das personagens Atrizes brincam com a rivalidade das personagens (Reprodução/Instagram)

Reis — A Decadência estreia em abril na RECORD e o público vai acompanhar o desenrolar da história de Salomão (Guilherme Dellorto) e suas esposas estrangeiras, entre elas Naamá (Ingrid Conte) e Nebset (Priscila Ubba).

E se na trama o clima é hostil entre as escolhidas pelo rei, nos bastidores a leveza predomina. Em vídeo publicado no Instagram, Priscila Ubba compartilhou um momento de carinho com Ingrid Conte enquanto se maquiava para gravar as cenas do dia.

Pri Ubba e Ingrid Conte interagem com os fãs Pri Ubba e Ingrid Conte interagem com os fãs (Reprodução/Instagram)

“A gente se odeia só na trama”, brincou Ingrid. Enquanto Priscila disse: “Todo mundo quer que a gente [Naamá e Nebset] faça as pazes”.

E completou: “Aguardem”.

Continua após a publicidade

Na legenda, a intérprete de Nebset escreveu: “Amo”, e abriu uma enquete para os fãs falarem sobre uma possível amizade entre a egípcia e a amonita.

E aí? Será que as duas vão ser amigas? A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

Elenco destaca as cenas mais intensas da série:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Guilherme Dellorto, Marcelo Arnal, Mario Bregieira, Nando Rodrigues, Ricky Tavares, Thiago Amaral e Vitor Novello escolheram as cenas que mais emocionaram e os desafiaram ao longo das temporadas de Reis. Confira!