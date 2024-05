RECORD exibe episódio especial A Rainha de Sabá em Reis — A Decadência nesta sexta (3)

Alto contraste

RECORD apresenta o episódio especial: A Rainha de Sabá (Divulgação/RECORD)

Nesta sexta-feira (3), às 21h, a RECORD apresenta o episódio especial: A Rainha de Sabá. Em Reis — A Decadência, após muitos anos de divergências, Salomão (Guilherme Dellorto) finalmente consegue se reaproximar de seu filho Roboão (Henrique Camargo), que passa a divulgar os escritos do pai e a enviar pergaminhos para todas as nações. Um desses documentos chega às mãos da rainha Makeda (Sharam Diniz), que fica encantada e curiosa para conhecer aquele homem que escreve com tanta sabedoria.

Salomão, ansioso para estar diante da Rainha de Sabá, resolve convidá-la para inauguração da Casa do Bosque do Líbano. Porém, de forma inesperada, Makeda, que nunca deixa o seu reino para visitar nenhuma outra nação, decide sair da África e viajar por meses com uma comitiva enorme para conhecer o rei israelita. No episódio de hoje, ela chega em Jerusalém e o rei Salomão se surpreende com a visita da mulher que irá mudar completamente o rumo de sua vida.

Reis — A Decadência vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, e mostra a expansão do reinado de Salomão, em Israel. Na nova fase da trama, o homem mais sábio do mundo está rodeado por riquezas, bens e honras, como nenhum rei teve antes, e nem terá. O herdeiro de Davi se tornou importante e superou todos os que viveram antes dele.

As temporadas anteriores da série estão disponíveis no PlayPlus.