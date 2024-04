|Do R7

Reis — A Decadência: atores vibram com o teaser da décima temporada Novos episódios da série estreiam em abril na RECORD

Alto contraste

A+

A-

Atores vibram com teaser da nova temporada Atores vibram com teaser da nova temporada (Divulgação/Seriella Productions)

O que vai acontecer com Salomão (Guilherme Dellorto) após os acontecimentos tensos do final da nona temporada? O público vai descobrir a partir de abril, na estreia de Reis — A Decadência, na tela da RECORD.

E no Instagram, a Seriella Productions divulgou o teaser dos novos episódios e, nos comentários, os atores do elenco da superprodução vibraram com a novidade.

"Frio na barriga", revelou Guilherme Dellorto. Ana Júlia Cestaro, a Néftis, garantiu: "Vai ser lindo!".

Joana Freymuller, intérprete de Basemate, disse: "Vai ser tão incrível quanto as outras temporadas, tenho certeza".

Continua após a publicidade

Jaqueline Dantas, que viverá Raquel em A Decadência, afirmou: "Ansiosa!". Bruna Trevisan, que assume o papel de Tafate, escreveu: "Vem, abril".

"Muito feliz em estar no elenco dessa superprodução”, afirmou Angélica Pimenta, a Abayomi da décima temporada.

Continua após a publicidade

Fique ligado:

Guilherme Dellorto, Allana Lopes, Joana Freymuller e Priscila Ubba reagiram ao post Guilherme Dellorto, Allana Lopes, Joana Freymuller e Priscila Ubba reagiram ao post (Reprodução/Instagram)

Ana Júlia Cestaro, Lucas Mantellato, Michelle Martins e Lucio Fernandes comentaram Ana Júlia Cestaro, Lucas Mantellato, Michelle Martins e Lucio Fernandes comentaram (Reprodução/Instagram)

Dani Moreno, Angélica Pimenta, Jorge Mesquitta e Jaqueline Dantas também elogiaram o teaser Dani Moreno, Angélica Pimenta, Jorge Mesquitta e Jaqueline Dantas também elogiaram o teaser (Reprodução/Instagram)

Confira a publicação:

Continua após a publicidade

Não perca a décima temporada de Reis, A Decadência, em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

Elenco de Reis relembra momentos marcantes de seus personagens:

" gallery_id="658354a01df97b69b30024c2" url_iframe_gallery="recordtv.r7.com/reis/novidades/reis-a-decadencia-atores-vibram-com-o-teaser-da-decima-temporada-21022024"]