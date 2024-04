Ricky Tavares elege cena marcante de Absalão em Reis: "Emblemática"

|Do R7

Ricky Tavares elege cena marcante em Reis Ricky Tavares elege cena marcante em Reis (Divulgação/Seriella Productions)

Em A Consequência, oitava temporada de Reis, Ricky Tavares interpretou Absalão, filho de Davi (Petrônio Gontijo) e Maaca (Michelle Martins). Na trama, o príncipe rebelde tentou usurpar o trono de Israel para si.

Em um vídeo publicado no canal oficial da série no Youtube, o ator revelou a importância do personagem na carreira:

“Foi um divisor de águas da minha carreira, [personagem] que me tirou do conforto".

Ricky também escolheu a cena que mais o marcou em toda a trajetória de Absalão na superprodução: "Teve uma que foi emblemática, que foi a morte dele. Essa cena me marcou muito porque foi uma sequência que levou mais de quinze dias para gravar e contou com mais de 300 pessoas na parte técnica, e foi o final da minha gravação [na série]".

Assista ao vídeo completo:

Reveja a história completa de Absalão em Reis no PlayPlus.com. A décima temporada da série, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na RECORD.

Elenco destaca as cenas mais intensas da série:

