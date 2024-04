Superprodução Reis estreia em canal de TV dos Estados Unidos em março deste ano

|Do R7

Ingrid Conte interpreta a narradora misteriosa Ingrid Conte interpreta a narradora misteriosa (Divulgação/Seriella Productions)

O perfil oficial de Reis na América Latina divulgou uma novidade no Instagram para lá de especial. A superprodução irá estrear no canal de TV 'Visión Latina Houston', nos Estados Unidos, no dia 4 de março.

Ingrid Conte, que nas primeiras temporadas da série interpreta a narradora misteriosa, gravou um vídeo para os telespectadores latinos: "Vamos viver uma montanha-russa de emoções com muito amor e drama".

Já os fãs brasileiros aguardam a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, no dia 22 de abril na RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios da série.

