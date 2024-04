Adolescente é perseguida por homem armado com faca em Niterói (RJ)

Alto contraste

Uma adolescente, de 14 anos, foi perseguida por um homem armado com uma faca em Niterói, na região metropolitana do Rio. A menina conseguiu correr e fugir do suspeito, que exigiu os pertences da vítima. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ela se machucou ao descer correndo uma escadaria. A mãe da adolescente disse a filha recebeu atendimento no hospital e ainda sente dores.