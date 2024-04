Casal atingido por desabamento estava junto havia 30 anos; esposa não resistiu

Alto contraste

O casal atingido por um desabamento de um imóvel, no Rio de Janeiro, estava junto havia 36 anos. Marco Antônio foi levado ao hospital e, segundo vizinho, teria fraturado duas vértebras. Já Margareth Xavier não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu no dia do aniversário da filha dela. De acordo com testemunhas, o imóvel que caiu estava vazio. Técnicos da Defesa Civil estiveram no local e constataram que intervenções irregulares provocaram a queda da estrutura.