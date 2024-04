Operação para enfrentamento da violência contra mulher ocorrerá no Rio em todo mês de março Em janeiro de 2024, 12 mulheres foram assassinadas e outras 35 sofreram tentativa de feminicídio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma operação para o enfrentamento da violência contra mulher vai acontecer em todo mês de março no Rio de Janeiro. A ação ocorre no território nacional no atendimento a vítimas e pisão de suspeitos desses crimes. Em janeiro de 2024, 12 mulheres foram assassinadas e outras 35 sofreram tentativa de feminicídio