Polícia investiga morte de menina, de 3 anos, que caiu do terceiro andar de prédio no Rio

A Polícia Civil investiga a morte da menina, de 3 anos, que caiu da varanda do terceiro andar de um prédio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Somente a mãe e a criança estavam no apartamento no momento do acidente. A mulher, que trabalhava como diarista, teria descido para buscar comida quando ocorreu a queda. A vítima chegou a ser socorrida pelos bombeiros e levada de helicóptero ao hospital. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos.