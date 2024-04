RJ: Mãe de jovem morto em assalto ao defender namorada convoca protesto por justiça: 'Dar um basta'

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A mãe do jovem Lucas Meirelles convocou uma manifestação para pedir justiça. O rapaz foi assassinado no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio, ao tentar defender a namorada em um assalto. A manifestação vai ocorrer neste domingo (18), na praça do Ó, na Barra da Tijuca. O suspeito do crime fugiu e ainda não foi identificado.