Saiba tudo sobre a jogo entre Botafogo-SP e Corinthians desta quarta (14)  

Os times farão homenagens a um jogador que marcou a história de ambos Os times farão homenagens a um jogador que marcou a história de ambos (Reprodução/Instagram)

Em situações parecidas no Paulistão, Botafogo-SP e Corinthians se enfrentam, em Ribeirão Preto, pela 8ª rodada do torneio. A RECORD transmite o jogo, com exclusividade na TV aberta, ao vivo, a partir das 21h30, com apresentação de Bruno Laurence, narração de Lucas Pereira, comentários de Casagrande e Salvio Spinola, além de reportagens de Márcio Canuto, Janice de Castro e Jean Brandão.

Sílvio Luiz, Bola e Carioca fazem a cômica transmissão dos lances da partida nas plataformas digitais. Zé Luiz apresenta, com comentários de Cosme Rímoli, o Pré-Jogão, que começa meia hora antes do apito inicial, e o Pós-Jogão, quando a bola parar de rolar.

Dentre os 21 pontos já disputados no Campeonato Paulista, o Botafogo-SP conquistou 8 e o Corinthians 6. Ambas as equipes são lanternas de seus grupos e precisam da vitória para seguirem vivos na disputa pela classificação à segunda fase do torneio.

Corinthians

Na estreia do técnico português António Oliveira, o Timão voltou a vencer no Paulistão: derrotou a Portuguesa, em Itaquera, no último domingo (11) e encerrou uma sequência de cinco derrotas consecutivas. Os gols foram marcados por Maycon e Yuri Alberto, dois jogadores que são alvos, constantes, de protestos da torcida.

Para o duelo contra o Botafogo-SP, o lateral-direito Fagner e o zagueiro Raul Gustavo desfalcam a equipe por suspensão. Já o atacante recém-chegado, Pedro Raul, tem uma lesão muscular e também fica de fora da partida. Romero volta de suspensão e estará à disposição de António Oliveira.

Botafogo-SP

Com 4 pontos a menos que o Novorizontino, primeiro time do Grupo D na zona de classificação à segunda fase do Paulistão, o Botafogo-SP tenta retomar o caminho das vitórias para sair da lanterna da chave. Em meio a essa reação, o Pantera tem o jogo de estreia na Copa do Brasil na próxima semana.

O técnico português Paulo Gomes poderá escalar Leandro Maciel, que retorna de suspensão, no meio-campo da equipe, mas não poderá contar com o centroavante Leandro Pereira, que está contundido.

Você sabia?

Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, Sócrates foi revelado como jogador profissional de futebol no Botafogo-SP. Foi apelidado de Doutor Sócrates, pois conciliava o profissionalismo no futebol com o curso de Medicina na Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto. Após se formar médico, ele não abandonou o futebol e se transferiu para o Corinthians, onde ganhou ainda mais visibilidade no meio futebolístico.

O ex-goleiro Doni é outro atleta revelado pelo Botafogo-SP que teve passagens pelo Corinthians. Em 2001, Doni, com a camisa tricolor, fez grandes atuações no Paulistão, que teve o Pantera e o Timão como finalistas. Após o torneio, o alvinegro contratou o goleiro, que também atuou no Roma, Liverpool e na Seleção Brasileira.

Acompanhe disputa entre Botafogo-SP e Corinthians, a partir das 21h30, nesta quarta-feira (14), na tela da RECORD.