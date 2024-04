Shayan Haghbin manda recado nas redes sociais: "Foque no que é importante"

Shayan Haghbin viveu o sonho dos ex-participantes do reality rural, teve uma segunda chance e aproveitou todas as oportunidades que vieram com ela! O iraniano foi expulso na 14ª temporada do programa, mas voltou por meio do Paiol em A Fazenda 15. Relembre a trajetória do empresário! • Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!