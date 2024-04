Veja cinco bolsas "diferentonas" de Adriane Galisteu

Alto contraste

Quando se trata de apresentar com estilo, a loira não brinca em serviço Quando se trata de apresentar com estilo, a loira não brinca em serviço (Reprodução/Instagram)

Diretamente da cidade das passarelas, Adriane Galisteu compartilhou na web itens de moda que chamaram atenção dos internautas. Em Milão, na Itália, a apresentadora de A Fazenda 15 mostrou que quando se trata de moda, ela entrega tudo.

Conhecida também como ícone fashion, Galisteu reuniu uma coleção de bolsas superestilosas que encontrou nas vitrines italianas. Em um carrossel no Instagram, a loira publicou imagens posando com cada uma das peças ousadas e bombou nas redes. Na legenda, disparou: "Bolsa nossa de cada dia".

Vermelha, espelhada, florida e até mesmo em formato de limão: as bolsas de luxo fizeram sucesso entre os seguidores da apresentadora do reality rural. "Amei todas", admitiu uma fã. "Conceito fashion", afirmou outra.

Além disso, teve quem comentou sobre outro item estiloso da loira que marcou o ensaio fotográfico: "Esse óculos está um luxo", disse um seguidor.

E ainda, um fã aproveitou a oportunidade para fazer um pedido desejado por muitos: "Me leva para A Fazenda?". Será que o público vai ver alguma peça no Cercadão mais bombado do Brasil?

Confira a postagem:

share Conceito é a palavra-chave para a temporada de looks de Adriane Galisteu em A Fazenda 15! A apresentadora reforçou seu estilo western usando roupas criativas aliadas ao combo chapéu e bota. Confirmando a identidade country, ela mostrou que o estilo combina com tudo, diferente do que os tabus da moda ditam. Relembre os melhores looks! • Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!