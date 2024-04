Semifinal do Paulistão, Reis e Câmera Record são as atrações da RECORD na noite desta quinta (28) Palmeiras e Novorizontino se enfrentam às 21h30

Na noite desta quinta-feira (28), acompanhe as emoções de Reis – Edição Especial, que vai ao ar mais cedo, às 20h30. Confira, ainda, a semifinal do Paulistão 2024, que será disputada entre Palmeiras e Novorizontino às 21h30. E, para fechar com chave de ouro, tem entrevista de Roberto Cabrini no Câmera Record, às 23h30. Não perca!