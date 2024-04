Wésllen Tecchio assume o comando do Balanço Geral Manaus na segunda-feira (11) O apresentador esteve à frente do Balanço Geral MT e trabalhou em cobertura de escalas em São Paulo

Pela primeira vez, Tecchio assume uma atração longe de sua terra natal (Divulgação/RECORD)

Wésllen Tecchio chega ao Balanço Geral Manaus após atuar como titular de atrações jornalísticas de emissoras da RECORD em Mato Grosso. Na região, esteve à frente do Balanço Geral MT-Sinop e do Balanço Geral MT, além de trabalhar em cobertura de escalas em São Paulo, no Cidade Alerta - Especial de Sábado e também no Balanço Geral Manhã.

O apresentador tem 29 anos e começou a carreira na televisão quando era adolescente, em ações de merchandising. Com apenas 15 anos, foi contratado pela, então, TV Capital (atual Real TV), afiliada da RECORD em Sinop (MT). Depois, teve algumas passagens como repórter pelos principais canais abertos do país. Há seis anos, ele retornou à emissora para trabalhar exclusivamente em programas das principais cidades mato-grossenses, como Cuiabá e Sorriso.

Para encarar o novo desafio na capital manauara, ele deixou o comando do Cidade Agora, de Tangará da Serra (MT), atração vespertina que exibe ainda uma versão local do quadro A Hora da Venenosa. "Depois que entrei na TV, a ideia de ser piloto comercial ou pediatra ficou apenas como sonho de infância. Descobri uma nova vocação", conta Tecchio.

Agora, pela primeira vez, ele irá assumir uma atração longe de sua terra natal. "Estou me sentindo em casa já, muito feliz e realizado por mais esta oportunidade na RECORD. A expectativa é enorme e espero fazer um programa na hora do almoço para o povo do Amazonas do jeito que o Balanço Geral é, levando notícias com informações precisas e qualidade, com espaço também para contar histórias de forma leve e suave", diz ele, sobre a estreia em Manaus na próxima semana.

O Balanço Geral Manaus vai ao ar às 10h50 do horário local, na tela da RECORD.