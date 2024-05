Galisteu posa em hotel marroquino e recebe pedido inusitado de fã

Alto contraste

Fashionista, Galisteu mostra que sabe como usar a moda a seu favor (Reprodução/Instagram)

Seja em Itapecerica da Serra ou do outro lado do mundo, Adriane Galisteu sempre rouba a cena. A comandante de A Fazenda também é reconhecida por ser um ícone fashion e estar sempre desbravando o mundo entre uma viagem e outra.

A última viagem da apresentadora do reality rural movimentou a web. Em meio a arquitetura mediterrânea do hotel onde se hospedou na cidade de Marrakech, no Marrocos, Galisteu posou com um look monocromático cheio de estilo.

Óculos de sol e lenço complementaram a produção, que também teve sapatilha no mesmo tom, mas com um toque de brilho. A cereja do bolo foi o colar que, apesar de discreto, fez toda a diferença no tecido branco. Misturando dois dos assuntos que mais gosta (viagem e moda), Galisteu refletiu na legenda: “Viajar é trocar a roupa da alma”.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com tanto conceito servido e deixaram muitos elogios à apresentadora. “Já nasceu elegante e charmosa”, disparou uma internauta. Outra afirmou: “Inspiração para o dia”. Teve, ainda, quem deixou uma sugestão inusitada: “Faz um programa de viagens”.

Confira:

