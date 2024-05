Fábio Gontijo nega ter usado sunga como estratégia de jogo e alfineta ex-Polegar: ‘Atitudes arrogantes’

Alto contraste

“Tô mais pra Rachel Sheherazade do que pra participante da Vila”, revelou Dani Bavoso para Selfie em O Grande React de eliminação A terceira Zona de Risco da temporada levou 17 Vileiros a se despedirem do jogo (reprodução playplus)

Lucas Selfie, o apresentador de O Grande React de A Grande Conquista 2, não perdeu tempo e já anunciou os novos moradores da Mansão para os ex-Vileiros: Anahí Rodrighero, Cel, Dona Geni e Bruno Cardoso. A reação dos eliminados na votação pelo R7.com da última quinta (2) foi de completa surpresa, todos ficaram boquiabertos.

Selfie aproveitou para questionar Fábio Gontijo sobre o que ele acreditava ter faltado para conquistar um lugar na Mansão. O médico admitiu: “[Devia] Ter me posicionado mais e ter entrado mais em confusões”. No entanto, a dúvida que todo mundo queria saber veio aí: Provocar Ricardo durante a briga da sunga molhada foi uma estratégia de jogo? “De forma alguma”, respondeu Fábio, afirmando que o rival teve atitudes arrogantes e provocou a casa inteira.

Madshow, por sua vez, também refletiu sobre sua passagem pelo jogo, admitindo que tentou ser autêntico, mas acabou se distanciando dos holofotes na última semana, mesmo ocupando uma das vagas de primeiro Dono da Vila.

Selfie comentou que ficou triste com a saída de Carolina Roland. A assessora protagonizou algumas tretas na Vila com Bifão e Ste. “Eu não faço a mínima ideia. Confesso que não é para mim”, desabafou ao vivo sobre o possível motivo de sua eliminação.

Em seguida, Nadya comentou sobre o reality ser muito intenso: “A gente assiste e realmente não sente como é”. Para a ex-Vileira, a Nathana é a mais insuportável de A Grande Conquista 2. Cibelle concordou com Nadya sobre a esteticista ser muito difícil de conviver.

Logo após, Selfie fez críticas ao jogo de Dani Bavoso e disse que logo ela que já que trabalhou com realities, não apareceu no jogo. Dani confessou: “Eu percebi que não é para mim [reality]. Tô mais para Rachel Sheherazade do que para participante da Vila. Não deu certo”. Eita!

Confira o momento:

Os participantes continuaram o bate-papo: “Fiquei com medo de ser cancelada”, disse Hanny sobre receio de demonstrar seu temperamento na Vila. Para a ex-Vileira, ela deveria se posicionar mais. Será que se arrependeu?

Faltou cozinhar ou Dona Geni dominou a Casa Laranja? “Eu não quis brigar com ela”, comentou a chefe de cozinha Luciana ao ser questionada por Selfie. Tudo isso porque, Dona Geni assumiu a liderança da cozinha e a cozinheira profissional não participou efetivamente do preparo das comidas.

Além disso, Vanessa falou sobre o sentimento de ser eliminada: “Não sei o que fiz, mas falaram que eu estava comprando briga dos outros”. E ainda completou: “A galera veio aqui para brincar de casinha [...] As pessoas acham que estão na Disneylândia”. Depois, ela criticou os participantes que não se posicionaram no jogo e ressaltou a importância de construir alianças.

Por fim, Preta Praiana teve a chance de falar um pouco sobre a sua participação no reality: “Eu não gosto de injustiça”, revelou. “Se eu quisesse ser atriz ali, eu seria. Tem muito ator”, refletiu a influencer e empresária.

Assista completo:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h.