O clima esquentou na Casa Laranja de A Grande Conquista 2. O motivo? Uma sunga molhada deixada em cima da cama! O ex-Polegar Ricardo Costa se revoltou após o médico Fábio Gontijo jogar a sunga nele. O embate aconteceu na madrugada deste sábado (27). Entenda!





Entenda a treta da sunga molhada que abalou as estruturas da Casa Laranja na Vila Palavrões, ofensas e gritaria: tudo começou por causa de uma sunga em cima da cama (Reprodução playplus)

A confusão começou quando MC Mari encontrou a peça de roupa molhada em sua cama: “Molharam minha cama com sunga. Aí é sacanagem!”. “É do Ricardo”, disse Lizi Gutierrez. Em seguida, Fábio foi em direção ao ex-Polegar e jogou a peça no participante, que estava dormindo no chão. Irritado, Ricardo respondeu: “Eu tô passando mal aqui, respeita!”.

“Você jogou em cima de mim, assume!”, gritou Ricardo. “É sua a cueca!”, afirmou o médico. “A minha é azul. Você acha que eu tenho medo de você?”, respondeu Ricardo em meio a palavrões.

Por fim, os dois continuaram discutindo até MC Mari descobrir que a sunga vermelha era, na verdade, de Fellipe.

Veja a discussão:

Nas redes sociais, o episódio não passou despercebido pelos espectadores que se divertiam com a situação: “Vivo com quase 50 pessoas numa casa e vou ter certeza que a cueca é da pessoa? Eu hein”, disse um internauta. “A cueca era do Fellipe, mas ele disse que colocou no chão, não colocou na cama”, pontuou outro. “O surto coletivo que foi isso”, disse um terceiro.

De que lado você está nessa treta?

