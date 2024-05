Fortes emoções! Confira como foi a vitória de Kaio na Prova da Virada

Alto contraste

É ele! Kaio vence a Prova da Virada e indica MC Mari para a berlinda Kaio escapa da Zona de Risco após detonar Any e Brenno na Prova da Virada (Antonio Chahestian/RECORD)

Any, Brenno e Kaio foram parar na Zona de Risco e tiveram a chance de disputarem a Prova da Virada para sair dessa. O desafio exigiu raciocínio rápido, agilidade e boa pontaria dos jogadores de A Grande Conquista 2. Em um circuito com obstáculos, os zoneados precisavam acertar as bolas em alvos e ganhou quem concluiu a prova primeiro. Kaio venceu, escolheu MC Mari para ocupar o seu lugar, e escapou da berlinda nesta semana.

Na primeira fase, o objetivo principal era conduzir todas as bolinhas para fora do labirinto antes dos adversários. Kaio foi o primeiro a direcioná-las, superando Any e Brenno, e avançou para a etapa seguinte.

Kaio conseguiu guiar 2 bolinhas pra saída!#ProvaDaVirada pic.twitter.com/wercTY9lgl — A Grande Conquista (@agconquista) May 23, 2024

Entretanto, o equipamento de Brenno foi danificado, o que o levou diretamente para a berlinda. A produção já havia avisado que caso ocorresse, o competidor iria para a Zona de Risco por não conseguir competir até o fim da prova.

A estrutura de Brenno foi quebrada e ele não consegue continuar na #ProvaDaVirada pic.twitter.com/lufu96xwU8 — A Grande Conquista (@agconquista) May 23, 2024

Já a última fase consistia em fazer as três bolas deslizarem pela rampa e, com o impulso certo, encaixá-las nos espaços vazados de uma estrutura. Any e Kaio ficaram muito acirrados através das tentativas e erros em acertar, mas Kaio demonstrou maior agilidade, conseguindo encaixar todas as bolas e escapar da Zona de Risco. Any, por sua vez, perdeu e foi confirmada na noite de eliminação.

Kaio vence a prova e está fora da Zona de Risco #ProvaDaVirada pic.twitter.com/aea2X3PJGy — A Grande Conquista (@agconquista) May 23, 2024

Como já sabemos: o vencedor da Prova da Virada precisa indicar um outro competidor para ocupar o seu lugar. O militar indicou Mc Mari para a berlinda e justificou: “A minha escolha é uma escolha coerente com o meu jogo”. Além disso, Kaio ainda disse que a cantora compra barraco de outras pessoas. Eita!

Kaio indica MC Mari para Zona de Risco #ProvaDaVirada pic.twitter.com/afCVeL2bbt — A Grande Conquista (@agconquista) May 23, 2024

Logo, Any, Brenno e MC Mari estão na temida berlinda, e a votação já está aberta no R7.com. Nesta quinta (23), um deles dirá adeus ao sonho do prêmio milionário. Gaste o dedo no votatório para salvar o seu favorito!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.





