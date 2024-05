Alto contraste

Any, Brenno e MC Mari estão na segunda Zona de Risco da Mansão CONQUISTEIROS DISPUTAM A PREFERÊNCIA DO PÚBLICO PELO R7.COM

Segunda Zona de Risco da Mansão, check! A Prova da Virada definiu os competidores que podem perder a chance de conquistar o prêmio milionário de A Grande Conquista 2. Desta vez, Any, Breno e MC Mari enfrentarão a decisão do público. Em uma prova que exigiu agilidade e boa pontaria dos jogadores, Kaio se destacou e escolheu a adversária para ocupar o seu lugar.

O eliminado será anunciado no programa ao vivo nesta quinta (23). A votação já está aberta pelo R7.com. Vote em quem você quer que permaneça no jogo!

Formação da Zona de Risco

Raciocínio rápido, agilidade e pontaria foram os elementos necessários para a Prova da Virada. Nela, os Conquisteiros precisaram acertar cinco bolas nos alvos em um circuito com obstáculos.

Na primeira etapa, eles tiveram como missão guiar todas as bolinhas para a saída do labirinto antes dos adversários. Kaio conseguiu direcioná-las primeiro que Any e Brenno e seguiu na frente para a próxima etapa. No entanto, Brenno teve o equipamento danificado e não continuou na disputa, indo direto para a berlinda.

Já a última etapa consistia em fazer as três bolas deslizarem pela rampa e, no impulso, encaixá-las nos espaços vazados da estrutura. Any e Kaio seguiram com as tentativas e erros, mas Kaio foi mais ágil, cravou todas as bolas e se livrou da Zona de Risco.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

