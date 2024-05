MC Mari alerta sobre atitude que incomodou mulheres na Vila: ‘Já sofremos diariamente uma opressão’ Cantora aconselhou jogadora de golfe a ter uma conversa sincera com Gabi após a briga feia desta terça (30)

Clima pesou em A Grande Conquista 2! Graci e Gabriela Rossi tretaram feio e o confronto dividiu opiniões entre os moradores da Casa Azul. Mc Mari assumiu o papel de conselheira e disse para Graci não ofender as mulheres da Vila.

Tudo começou na dinâmica da Hora do Faro, onde os Vileiros tiveram que escolher entre os moradores da arquibancada quem era a planta do jogo. Na tarde desta terça (30), Graci lembrou que foi taxada de planta por Gabriela e foi com tudo pra cima da rival. A cantora fez questão de lembrar que foi chamada de “trepadeira” por ela.

Diante disso, MC Mari aconselhou Graci a não ofender as mulheres da Vila: “Não chama ninguém de planta trepadeira porque nós mulheres já sofremos diariamente uma opressão da sociedade”. Em seguida, ela disse que a melhor coisa que a Vileira poderia fazer diante da situação era chamar Gabi para uma conversa sincera e dizer que se excedeu. “Acho que seria legal da sua parte”, comentou.

Para a MC, esse tipo de atitude é prejudicial dentro da competição. “Todas as mulheres da Casa ficaram incomodadas com a situação”, pontuou em nome de todas as moradoras.

Por fim, a jogadora de golfe agradeceu os conselhos e justificou a atitude precipitada: “Foi numa hora totalmente equivocada e eu te peço desculpas como mulher. Você tá certíssima”, reconheceu.

Assista ao momento:

Qual a sua opinião sobre o ocorrido?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.