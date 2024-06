‘Não faz sentido eu me apaixonar por outra pessoa’, diz Edlaine sobre possível affair com Kaio Com 25,22% dos votos, a modelo deixou o confinamento e revelou vontade de ser amiga de Lizi Gutierrez

Novidades|Do R7 07/06/2024 - 13h32 (Atualizado em 07/06/2024 - 13h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share