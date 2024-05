Saiba quem votou em quem na segunda Zona de Risco da Mansão

Novidades |Do R7

Uma verdadeira reviravolta aconteceu na formação da segunda Zona de Risco da Mansão de A Grande Conquista 2!

A primeira vaga na berlinda foi ocupada por Brenno, por decisão em consenso dos Donos da Mansão, Hadad e Kaio. E ele não ficou calado: “Sinto uma apunhalada nas costas”, lamentou o ator ao receber indicação. Antes disso, Hadad comentou sobre fair play ao dividir chefia com o Kaio e explicou sobre a estratégia escolhida.

Logo em seguida, a Cabine Secreta foi inaugurada. Os Conquisteiros votaram individualmente em um dos Donos da Mansão. Com nove votos, Kaio ocupou o segundo lugar na berlinda. Os moradores que escolheram o oficial do Exército como alvo foram MC Mari, Hideo, Catia, Vinigram, Lizi, Fernando, Lucas de Albú, Guipa e Brenno.

Antes da abertura da votação, Vinigram abriu o poder de A Conquista do Poder, do Hora do Faro. O cantor descobriu que ganhou o poder de imunizar um participante na votação aberta. Por sua vez, Vinigram escolheu Lizi e justificou: “A gente ficou muito mais próximo”.

Já na votação Cara a Cara, rolaram muitas farpas! Edlaine votou em Catia e justificou que a ex-Paquita já quis a desmerecer como mulher. “Quando ela levanta que eu durmo com outros homens debaixo do edredom, isso é muito grave porque eu sou uma mulher comprometida”, comentou a modelo. “Eu falei para cutucar mesmo”, rebateu Catia.

Na vez de MC Mari o clima também ficou tenso. A cantora votou em Guipa e disse que o jogo do jornalista está deixando ela confusa. “Guipa é um cara que mente na cara dura. Quando ele voltou, ele se achou o dono do jogo”, criticou. Guipa, por sua vez, devolveu o voto e alegou que MC Mari tem um grupo velado e que Brenno faz parte desse grupo. “Brenno cuidado porque você vai ser mais uma peça de tabuleiro para ela chegar na final”, alertou o jornalista. “Ele mente na cara dura”, respondeu a MC.

Antigos aliados, Guipa foi alvo de Catia na votação. A ex-Paquita disse que o coração dela pediu para que ela desse um voto exclusivo e justificou: “Para me salvar”. Além disso, ela lembrou de quando Guipa colocou palavras na boca dela sobre Bruno, que mudou os rumos da primeira Zona de Risco da temporada.

Mas as tretas não pararam por aí! Durante o intervalo, Guipa e Brenno discutiram feio. O ator acusou o jornalista de levantar pautas para fazer o coitado: “Você se pendura em fatos para se vitimizar”. Guipa acusou Brenno de se tornar exatamente o que criticava: “O que eu puder fazer para pedir sua expulsão, eu vou fazer”, ameaçou o jornalista. Eita!

Depois de um empate com Guipa, ambos recebendo quatro votos, Any foi escolhida por Hadad para a Zona de Risco.

Veja a distribuição dos votos:

A segunda formação de Zona de Risco pegou fogo! (ARTE/R7)

Como resultado, Any, Brenno e Kaio participam nesta quarta (22) da Prova da Virada. Um deles vai se livrar da Zona de Risco e colocar um adversário em seu lugar. Segura a emoção!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

