Hora de dar tchau! Reveja as quedas dos famosos no oitavo episódio de Acerte ou Caia! Os artistas protagonizam o momento com caras e bocas super divertidas

Novidades|Do R7 15/10/2024 - 13h37 (Atualizado em 15/10/2024 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share