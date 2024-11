Você acertaria? Veja as questões mais difíceis do oitavo episódio Confira as perguntas que fizeram os famosos caírem no buraco do Acerte ou Caia!

Novidades|Do R7 16/10/2024 - 12h33 (Atualizado em 16/10/2024 - 12h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share