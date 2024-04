Jurados do Canta Comigo 6 compartilham amizade com clique nos bastidores Juntos na frente e por tás das câmeras, especialistas sempre desenvolvem parcerias além do programa

O guitarrista da banda famosa compõe a bancada de avaliadores por mais uma temporada (Reprodução/Instagram)

Entre uma gravação e outra, os jurados do Canta Comigo 6 sempre aproveitam para compartilhar momentos juntos nas redes sociais. Em clique nos bastidores do reality musical da RECORD, o médico Reinaldo Yazaki posou ao lado do companheiro de painel Jão Ratos, integrante de banda de rock.

Por ser cirurgião otorrino, o avaliador é especialista na maior ferramenta utilizada por todos os participantes do programa: a voz. Ao lado do guitarrista, o médico escreveu: “Visita ilustre do guitarrista Jão, colega de júri do Canta Comigo, engraçadíssimo”. Carinho que foi retribuído pelo músico nos comentários.

Além de avaliarem, os 100 integrantes da bancada cantam com os competidores e também acabam desenvolvendo laços entre si. A cada temporada, a grande família do juri aumenta e novos talentos dos mais diversos tipos entram para o painel.

