Adriana Farias empolga com performance de Shania Twain: ‘Nossa diversão’ A jurada do Canta Comigo 6 animou a plateia ao som de “Man! (I Feel Like a Woman)”; confira o vídeo!

Alto contraste

A+

A-

A violeira faz parte do painel de jurados do Canta Comigo 6 (Antonio Chahestian/RECORD)

Quando não está gravando o Canta Comigo 6, a jurada Adriana Farias percorre o Brasil com uma agenda lotada de shows! A cantora tem o prazer de trabalhar com o que mais ama, e vez ou outra, posta imagens e vídeos de suas apresentações nas redes sociais, agitando a web.

Na terça (16), a violeira publicou um trecho da performance de Man! (I Feel Like a Woman), de Shania Twain, no show que fez na cidade de Cunha, São Paulo. A música já faz parte do repertório de qualquer fã de country, mas com a animação de Adriana, o sucesso ganhou ainda mais vida.

Confira:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Conheça todos os jurados do programa:

Publicidade 1 / 100 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Adriana Farias Violeira, cantora e apresentadora