Ana Preta divulga single e brinca: ‘A gente não guarda mágoa, nem rima’ A jurada do Canta Comigo 6 revelou um trecho do videoclipe e está dando o que falar entre os seguidores; confira!

Quando o assunto é produção audiovisual, a cantora entrega tudo (Reprodução/Instagram)

Cantora e compositora, Ana Preta faz parte do painel de jurados da sexta edição do reality musical da RECORD. Além de dar show nas avaliações do Canta Comigo, a artista domina o gênero Rap e surpreende o público a cada produção audiovisual que comanda.

Desta vez, o motivo do agito em seu perfil na web foi a divulgação da sua nova música Diss Malandro. O single acompanha videoclipe e conta também com a colaboração da cantora e compositora Deborah Crespo.

Na legenda, Ana aproveitou para brincar com os internautas e usou uma dose de ironia para se referir ao lançamento: “Aqui, a gente não guarda mágoa, nem rima”.

Animados com a novidade, os seguidores da artista não economizaram nos elogios. “Arrasaram”, afirmou ma fã. Outro garantiu: “Ninguém para uma mulher com propósito”. Ainda teve quem admitiu: “Estou viciada”.

