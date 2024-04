Novidades |Do R7

Rodrigo Teaser compartilha show autoral: ‘Um dos dias mais especiais que eu já vivi’ Além de cover de Michael Jackson, o jurado do Canta Comigo 6 também mostra seu trabalho autoral; confira!

O artista consegue ser vários em um só (Reprodução/Instagram)

Além de cantar com os participantes do Canta Comigo 6, na RECORD, muitos jurados que fazem parte do painel de especialistas também estão sempre prontos para dar aquele show!

Conhecido como um dos melhores covers do Michael Jackson, Rodrigo Teaser, fez questão de compartilhar com seus seguidores um vídeo de um show autoral.

Na legenda, ele aproveitou para agradecer o apoio dos fãs: “Um dos dias mais especiais que eu já vivi no palco, não esperava isso”.

Os internautas que acompanham o cantor deixaram uma chuva de elogios nos comentários. “Foi impecável”, garantiu uma seguidora. Outra afirmou: “Essa música é perfeita”. Teve, ainda, quem relembrou o momento: “Melhor show da vida”.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.