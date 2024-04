Lorena Tucci mostra rotina de gravação do Canta Comigo 6 A jurada postou um vídeo nas redes sociais contando todos os detalhes do trabalho

A especialista mostrou os passos do seu dia a dia como jurada do reality (Reprodução/Instagram)

Já teve curiosidade de saber tudo o que rola nos bastidores do Canta Comigo 6? A jurada Lorena Tucci filmou um dia inteirinho de gravações do reality e mostrou todos os detalhes nas redes sociais.

A correria começa já no caminho para o estúdio, como Lorena mora em São Paulo, não precisa ficar no hotel, e vai de carro de sua casa até o local. Por lá, ela encontra os outros jurados, almoça, e se acomoda no painel. Já no seu lugar no painel de especialistas, ela coloca o microfone, aguarda o “ok” dos técnicos da produção e começa a passagem de som.

“A gravação, não posso mostrar, mas depois sempre tem uma resenha”, explicou a jurada sobre a baguncinha que rola nos bastidores no final do dia.

Acompanhe:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre os melhores momentos do episódio de estreia:

