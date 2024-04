Jurados brilham ao som de hit da cantora Ludmilla

Alto contraste

Seis especialistas fizeram parte da apresentação (Reprodução/PlayPlus)

Estava com saudades do Desafio dos Jurados do Canta Comigo? Seis especialistas deram o pontapé inicial à dinâmica e brilharam na estreia do programa ao som de Cheguei, da cantora Ludmilla.

Flavinha Katz foi responsável por começar a apresentação, seguida por Diego Moraes, Nalla, Lorena Tucci, Marcos Lanza e Cris Piza. Todos colocaram o gingado para jogo e se jogaram no passinho!

Além de super animado, o hit foi escolhido a dedo para o primeiro episódio da temporada. O painel inteiro cantou a uma só voz: “Hoje ninguém vai estragar meu dia, avisa lá, pode falar que cheguei”.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre os grandes campeões do Canta Comigo:

Campeões dos campeões Débora Pinheiro venceu a primeira temporada, depois, o vencedor do Canta Comigo 2 foi o haitiano Franson. Na terceira edição, a dupla Irmãos Braunna saiu com o troféu. Logo após, a jovem Anna Maz conquistou a todos. E, por último, o fenômeno Helleno foi o melhor e, agora, integra o painel da sexta temporada