Allan Vilches compartilha parceria com Lily Nobre no Canta Comigo 6 Vizinhos de painel de especialistas, jurados mostram bastidores do reality musical da RECORD nas redes sociais

A cada novo programa, uma nova emoção! (Reprodução/ Instagram)

Cantor lírico, ex-participante da quarta edição do programa e jurado do Canta Comigo 6, Allan Vilches faz questão de atualizar os internautas com detalhes dos bastidores do reality musical da RECORD. Desta vez, ele mostrou a sintonia com sua vizinha de painel, a cantora Lily Nobre.

A carioca e ex-peoa de A Fazenda 15 fez sua estreia como jurada da atração na sexta temporada e já está muito bem entrosada. No registro, o cantor dividiu com os internautas um pouco dessa parceria: “Somos membros de uma grande família”. Ele ainda comentou sobre as expectativas para essa temporada: “Vai ser um espetáculo”.

Conhecida por dominar o gênero ‘trap’, Lily também falou sobre a primeira experiência no júri: “Estou completamente apaixonada”. Além disso, falou sobre os artistas que estão passando pelo palco: “Explosão de talentos”.

Empolgados, os internautas deixaram muitos elogios nos comentários. “Ídolo”, disparou uma seguidora. Outra afirmou: “Adoro”.

Confira a postagem e conte suas expectativas para a temporada:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.