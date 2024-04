Rodrigo Faro faz reflexão: ‘Concentre-se em você mesmo’ O apresentador do Canta Comigo 6 publicou um vídeo inspirador para os fãs

Faro comanda o Canta Comigo 6 todos os domingos, a partir das 18 horas (Antonio Chahestian/RECORD)

Entre um vídeo de humor e outro, Rodrigo Faro também publica textos e reflexões sobre a vida para inspirar o público que o acompanha nas redes sociais. O compartilhamento mais recente do apresentador do Canta Comigo 6 deixou os fãs bastante emocionados.

“Se você fala sério, é chato. Se você é engraçado, te chamam de imaturo. Se você falar o que pensa, é rude”, disse Faro no início do vídeo. E completou: “Não importa o que você faça, na vida, algumas pessoas sempre vão te criticar. Então, quer um conselho? Faça o que te satisfaz”.

O vídeo do apresentador teve como intuito ajudar as pessoas a não se preocuparem tanto com o que os outros pensam, e se colocarem sempre em primeiro lugar: “Concentre-se em você mesmo”, escreveu.

“Só escutei verdades”, comentou uma seguidora. Outra fã respondeu: “Estou amando seus textos”.

Quer assistir ao vídeo completo? Veja:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

