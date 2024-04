Cris Piza lança clipe bombástico com Ana Preta e Thaíde nesta sexta (19) Os fãs podem assistir ao vídeo de “Bruttus” no canal da artista no Youtube, a partir do meio-dia

Alto contraste

A+

A-

Cris Piza conheceu Thaíde nos bastidores do Canta Comigo e se tornou melhor amiga de Ana Preta (Reprodução/Acervo pessoal)

O dia a dia de gravações do Canta Comigo resulta em fortes amizades entre os jurados e parcerias de sucesso. Nesta sexta (19), Cris Piza vai lançar o clipe da música Bruttus, que tem participação especial de Ana Preta, jurada do reality, e Thaíde, especialista de edições anteriores do programa. O vídeo vai estar disponível no canal da Cris no Youtube, às 12 horas.

A música foi lançada nas plataformas de áudio no começo de janeiro, mas agora, ganha uma versão bombástica em vídeo. Já a letra se baseia em histórias sobre o segurança de Cris, apelidado de Bruttus, e algumas vivências da cantora: “São pensamentos meus com um pouco de humor e sarcasmo”, explicou.

Bruttus é ainda mais especial para Cris por ser gravada pelo produtor DJ QAP, que faleceu em 2022 devido a um câncer.

A inspiração para a história do clipe foi o filme Mafia Mamma, Cris adorou a ambientação e o estilo, então a ideia do roteiro surgiu: “Conversei com meu amigo e diretor do meu primeiro clipe, Alexandre Sampaio, ele gostou muito e abraçou o projeto”.

Publicidade

As cenas foram filmadas na casa de Cris, com amigos. Participam do elenco o casal de rappers Ana Preta e Thaíde, a cantora Deborah Crespo, o funileiro Willian, os rappers Suppa Fla e Diamante. A mãe de Cris assou o porco e ajudou a fazer o espaguete.

Na história, integrantes de uma máfia italiana jantam ao redor de uma mesa, e de repente, algo misterioso acontece: “Em certo momento da gravação, paramos tudo, pois entrou a maquiadora artística Vânia Ferreira com os ferimentos e sangue fake”, revelou.

Publicidade

Após a gravação, todos participaram de uma festa para comemorar: “Trabalhar com arte, artistas e profissionais tão incríveis, e ainda poder chamar todos de amigos, foi como voltar a ser criança e brincar de máfia”, disse Cris.

Próximos projetos

A jurada acabou de gravar uma música com o funkeiro Tonzão Chagas, que também faz parte do painel de jurados. O feat será lançado em maio com o selo musical KondZilla.

Publicidade

Ela também tem um lançamento internacional de música eletrônica com o DJ Jhonatan Ospina, de Miami, para sair nos próximos meses: “Meu intuito este ano é fazer um lançamento por mês”, prometeu a cantora. Os fãs agradecem!

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre os looks do primeiro programa:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Luz na passarela! A estreia do Canta Comigo 6 abriu espaço não só para belas vozes e performances, mas para um verdadeiro desfile de moda. Jurados e candidatos demonstraram bom gosto nos figurinos e inspiraram o público, gerando burburinho nas redes sociais. Confira o show de looks do primeiro episódio: