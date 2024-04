Helleno repercute volta ao palco do Canta Comigo: ‘Quem não quer viver uma emoção dessas?’ O campeão também comentou sobre a atuação como jurado, projetos futuros e possível dueto com Anna Maz

O especialista garantiu o Duelo de Jurados com 73% dos votos (Reprodução/Instagram)

Todos os holofotes se voltaram para Helleno na estreia do Canta Comigo 6. Além de ser o grande campeão da temporada anterior, o novo especialista do painel arrebentou nos vocais durante o Duelo de Jurados e garantiu vitória com 73% dos votos do público. Em entrevista para o site oficial, o cantor falou sobre as novas experiências, alimentou a ansiedade dos fãs para um possível dueto com Anna Maz, e comentou projetos deste ano.

“Esse palco será eternamente um lugar sagrado, é preciso muito respeito para ocupá-lo. Um lugar que recebe tantos sonhos vestidos de música é, sem dúvida, incomparável e me despertou uma mistura de nervosismo com felicidade de estar ali novamente”, declarou Helleno sobre a emoção de se reapresentar no reality.

Quando lembrou do Duelo de Jurados, o especialista deixou a animação escapar: “Quem não quer viver uma emoção dessas novamente?”.

A nova dinâmica do programa colocou ele e Anna Maz para se enfrentarem em uma batalha de músicas. Antes do embate, a cantora lembrou que os fãs deles a cobravam de fazer um dueto com o amigo. Helleno contou que conversou com Anna sobre isso: “O carinho do público com a nossa performance foi um grande termômetro que nos deixou com mais vontade de dar início a um espetáculo com luzes e figurinos, algo bem teatral para encantar quem estiver vendo e ouvindo tudo. Se alguém estiver interessado em nos produzir nesse projeto, estamos prontos”, prometeu.

No júri

A estreia como jurado mexeu com os sentimentos de Helleno, e ele pôde comparar a experiência com sua trajetória como candidato: “Quando estive no palco [em 2023], tentei ao máximo presentificar, viver meu sonho. Agora, sendo jurado, o foco é o candidato e o sonho dele, porque a gente avalia a performance, e a ideia é que com muito cuidado possamos falar sobre a apresentação”.

Helleno acredita que o trabalho do painel é bastante delicado, pois uma fala mal pensada pode gerar traumas nos participantes: “Acredito que o Duelo de Jurados, para aqueles [especialistas] que nunca subiram no palco do Canta, possa trazer uma nova perspectiva que irá influenciar a fala na hora da crítica aos candidatos”, opinou.

Futuro

Além do reality, o ano de 2024 promete grandes projetos para o cantor: “Quero em breve lançar meu álbum chamado Universal Fraturado, com minha banda Helleno & Os Universais. Já está com boa parte gravado”. O jurado pretende levar shows da banda para o máximo possível de cidades do Brasil: “As músicas estão lindas e inspiradoras, não vejo a hora de todo mundo ouvir”, completou.

A banda também está ensaiando para um show especial de tributo em homenagem ao primeiro álbum dos Secos & Molhados, em versão jazz.

Curtiu a entrevista?

Relembre o Duelo de Jurados :

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Confira os melhores momentos do programa:

share O primeiro episódio de Canta Comigo 6 surpreendeu o público de diversas formas. Os fãs do reality musical receberam talento, sensibilidade e muita animação dos participantes! Relembre os melhores momentos: